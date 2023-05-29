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В Красноярске с вертолета тушат мощный пожар на лесопилке
Россия и мир
Фото: ГУ МЧС по Красноярскому краю
В Красноярском крае крупный пожар на лесоперерабатывающем предприятии в селе Тасеево.
Горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метров.
Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы, сообщили в МЧС по региону. К тушению привлечен вертолет Ми-8. Также на месте помогают добровольные пожарные.
«Пожар разбит на 4 боевых участка: два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны — на защиту готовой продукции предприятия›, — сообщили в МЧС.
Горят отходы лесопиления на общей площади 8 тысяч квадратных метров.
Для защиты населенного пункта сделаны противопожарные разрывы, сообщили в МЧС по региону. К тушению привлечен вертолет Ми-8. Также на месте помогают добровольные пожарные.
«Пожар разбит на 4 боевых участка: два из них с восточной и западной сторон направлены на тушение пожара, с южной и северной стороны — на защиту готовой продукции предприятия›, — сообщили в МЧС.
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