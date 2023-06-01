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Гладков заявил о двух погибших в результате обстрелов в Белгородской области

13.47 Пятница, 2 июня 2023
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Белгородский губернатор Гладков в пятницу заявил о погибших и пострадавших в результате обстрелов.

Он заявил, что на участке автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа «осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили». «В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте. Во второй машине есть двое пострадавших. У одного мужчины осколочные ранения грудной клетки, у второго — осколочные ранения нижних конечностей. В тяжелом состоянии они доставлены в городскую больницу №2», — заявил глава региона.

Также, с его слов, «из ствольной артиллерии было выпущено 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района», пострадавших нет. Повреждены центральный газопровод и линия электропередачи.

Под обстрел также попал хутор Леоновка Валуйского округа, пострадавших нет.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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