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В Комсомольске-на-Амуре на раздаче бесплатного мороженого детям возникла давка
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Комсомольске-на-Амуре один из гипермаркетов устроил ко Дню защиты детей акцию — раздачу бесплатного мороженого. В результате возникла давка с участием сотен детей, пишут местные СМИ.
Проверку проводит прокуратура. «Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в сети Интернет видеоматериалами и информацией о ненадлежащей организации массового мероприятия по раздаче бесплатного мороженого детям», — сообщает надзорное ведомство.
О пострадавших информации пока нет. РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры пишут, что на данный момент ни в полицию, ни в медучреждения пока никто не обращался. В соцсетях пишут, что пострадала одна девочка. Прокуратура проверяет эту информацию.
В пресс-службе гипермаркета агентству заявили, что 1 июня в зоне присутствия сети было бесплатно роздано детям 769 килограммов мороженого (9 620 штук), в частности в магазине Комсомольска-на-Амуре — около 1,5 тысяч штук. В гипермаркете заявили, что «каждый год сталкиваются с подобными ситуациями и уже реально задаются вопросом, необходимо ли это делать». Там добавили, что это единственный магазин, где случился «эффект толпы».
Проверку проводит прокуратура. «Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре проводит проверку в связи с размещенными в сети Интернет видеоматериалами и информацией о ненадлежащей организации массового мероприятия по раздаче бесплатного мороженого детям», — сообщает надзорное ведомство.
О пострадавших информации пока нет. РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры пишут, что на данный момент ни в полицию, ни в медучреждения пока никто не обращался. В соцсетях пишут, что пострадала одна девочка. Прокуратура проверяет эту информацию.
В пресс-службе гипермаркета агентству заявили, что 1 июня в зоне присутствия сети было бесплатно роздано детям 769 килограммов мороженого (9 620 штук), в частности в магазине Комсомольска-на-Амуре — около 1,5 тысяч штук. В гипермаркете заявили, что «каждый год сталкиваются с подобными ситуациями и уже реально задаются вопросом, необходимо ли это делать». Там добавили, что это единственный магазин, где случился «эффект толпы».
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