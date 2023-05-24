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Депутат Республики Алтай получил 8,5 лет тюрьмы за изнасилование 14-летней племянницы
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Депутат парламента Республики Алтай (Государственного собрания — Эл Курултай) признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетней.
«Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. Кроме того, он совершал в отношении потерпевшей развратные действия», — сообщили в региональном СУ СК.
48-летний депутат осужден по статьям об изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия и развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Фамилию депутата в СК не называют.
«Следствием и судом установлено, что в конце 2019 года на территории Алтайского края в городе Барнауле депутат изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Лишь спустя два года девочка осмелилась рассказать о совершенном в отношении нее преступлении. Кроме того, он совершал в отношении потерпевшей развратные действия», — сообщили в региональном СУ СК.
48-летний депутат осужден по статьям об изнасиловании несовершеннолетней с применением насилия и развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста.
Ему назначено наказание в виде восьми лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Фамилию депутата в СК не называют.
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За 10 лет число преступлений против половой неприкосновенности детей в России выросло почти в два раза
01 июня 2023
01 июня 2023