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Власти: в Смоленской области два БПЛА атаковали объекты топливно-энергетического комплекса
Россия и мир
Фото: телеграм-канал Василия Анохина
В Смоленской области минувшей ночью два беспилотника атаковали объекты топливно-энергетического комплекса, заявил врио губернатора Василий Анохин.
«Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — написал Анохин.
Жертв и пострадавших, по его словам, нет. «Критических повреждений» и пожаров тоже нет.
На месте работают оперативные службы.
«Сегодня около 3 часов ночи в д. Пересна Починковского района и в д. Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», — написал Анохин.
Жертв и пострадавших, по его словам, нет. «Критических повреждений» и пожаров тоже нет.
На месте работают оперативные службы.
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