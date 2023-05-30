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В Новосибирске мужчина, открывший стрельбу из ружья и ранивший пятерых, получил 3,5 года колонии

16.24 Четверг, 1 июня 2023
Россия и мир
Фото: СУ СК по Новосибирской области
Суд в Новосибирске назначил 3,5 года колонии общего режима местному жителю, который открыл стрельбу из ружья и ранил пятерых человек.

Летом 2021 года 59-летний мужчина открыл стрельбу из охотничьего ружья по людям. В этот момент стрелок был пьян. По данным СК, стрельбу он открыл из окна собственной квартиры на третьем этаже «из хулиганских побуждений», при этом «произвел не менее трех беспорядочных выстрелов из охотничьего оружия марки Ягуар в граждан, находившихся на придомовой территории». Пострадали пять человек, двое были госпитализированы.

Стрелка задержала полиция, в ходе осмотра у него были обнаружены и изъяты «сто тридцать три патрона, предназначенные для стрельбы в нарезном (спортивном и охотничьем) оружии».

Глава СК РФ Бастрыкин после ЧП заявил, что ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Суд над стрелком прошел через два года. Его обвинили сразу по нескольким статьям УК — о хулиганстве, умышленном причинении вреда здоровью, а также по статье о незаконном приобретении и хранении боеприпасов к огнестрельному оружию. Между тем, «по совокупности преступлений» стрелок получил три с половиной года колонии общего режима.

«По совокупности преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно Будаеву В.В. назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — сообщили 31 мая в суде.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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