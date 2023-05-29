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В Ногинске ночной пожар на огороженной парковке повредил 35 машин
Россия и мир
Архивный снимок. Фото: Вечерние Ведомости
В подмосковном Ногинске в ночь на 1 июня произошел крупный пожар на огороженной парковке, повреждения получили сразу 35 машин.
«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что на огороженной территории в результате возгорания повреждено 35 транспортных средств», — сообщили в региональном главке МВД.
По информации «МК», в результате пожара сгорели 15 микроавтобусов и 20 автобусов. Марки машин и их владелец пока не установлены.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
«Прибывшими сотрудниками полиции предварительно установлено, что на огороженной территории в результате возгорания повреждено 35 транспортных средств», — сообщили в региональном главке МВД.
По информации «МК», в результате пожара сгорели 15 микроавтобусов и 20 автобусов. Марки машин и их владелец пока не установлены.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
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