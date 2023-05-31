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Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36
Россия и мир
Фото: скрин видео СУ СК по Ростовской области
Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36, заявил в среду журналистами губернатор Василий Голубев.
Ранее он сообщал, что в результате ЧП пострадали 26 человек, включая 15 детей. Одна женщина погибла на месте от полученных травм. Двое детей попали в больницы в крайне тяжелом состоянии. В среду власти региона заявили, что один ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.
30 мая порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун на территории спортивной школы на улице Пойменной. Зрители пришли на футбольный матч.
В СК возбудили дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
Ранее он сообщал, что в результате ЧП пострадали 26 человек, включая 15 детей. Одна женщина погибла на месте от полученных травм. Двое детей попали в больницы в крайне тяжелом состоянии. В среду власти региона заявили, что один ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.
30 мая порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун на территории спортивной школы на улице Пойменной. Зрители пришли на футбольный матч.
В СК возбудили дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.
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