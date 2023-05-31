Аля Трынова © Вечерние ведомости

Число пострадавших при обрушении трибуны в Ростове-на-Дону выросло до 36, заявил в среду журналистами губернатор Василий Голубев.Ранее он сообщал, что в результате ЧП пострадали 26 человек, включая 15 детей. Одна женщина погибла на месте от полученных травм. Двое детей попали в больницы в крайне тяжелом состоянии. В среду власти региона заявили, что один ребенок, находившийся в тяжелом состоянии, стабилен.30 мая порывом шквалистого ветра перевернуло сборные конструкции зрительских трибун на территории спортивной школы на улице Пойменной. Зрители пришли на футбольный матч.В СК возбудили дело по статье о выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека.