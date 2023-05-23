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Власти Краснодара запретили вывески на иностранных языках, включая транслитерацию

16.41 Понедельник, 29 мая 2023
Россия и мир
Фото: Станислав Телеховец/сайт администрации и городской думы Краснодара
Власти Краснодара утвердили новые Правила благоустройства города. Одно из нововведений запрещает вывески на иностранных языках.

Об этом сообщает администрация города.

«Депутаты поддержали запрет на оформление вывесок на иностранных языках (включая транслитерацию), за исключением зарегистрированных товарных знаков», — заявил глава города Евгений Наумов. По его словам, это «действительно знаковое событие» для города.

Изменения также коснутся внешнего вида нестационарных торговых объектов и остановочных комплексов.

«Изменения вносились с учётом пожеланий жителей, озвученных во время публичных слушаний. Большая часть предложений была принята. Мы отклонили лишь те, которые дублируют существующие нормы, либо им противоречат», — сказал директор департамента архитектуры и градостроительства Василий Домрин.

Новые правила также предполагают запрет на использование металлоконструкций в качестве внешней отделки зданий на магистральных улицах. На въездных маршрутах предполагается архитектурная подсветка, также в городе определяется порядок размещения и содержания общественных туалетов. Кроме того, документ вводит термин «восстановительное озеленение».

Отдельно подчеркивается, что в новых правилах благоустройства «иностранные слова "стрит-арт", "мурал", "граффити" обозначены как объекты уличного искусства».

Изменения вступят в силу с 1 сентября 2023 года.

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Аля Трынова © Вечерние ведомости


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