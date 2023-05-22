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Прокуратура выясняет, почему жителя чувашской деревни везли до машины «скорой» на садовой тачке
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Прокуратура Чувашии проводит проверку после публикации видео в сети, на котором жителя деревни Голов везут до машины «скорой помощи» на садовой тачке.
Автор ролика говорит, что мост, по которому можно проехать в деревню, находится в аварийном состоянии. В связи с этим врачи не рискнули ехать в деревню.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль "Скорой помощи" не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей», — говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры. К посту добавлено видео телеграм-канала Baza. По информации канала, пациента на тачке везли трое соседей и фельдшер.
Автор ролика говорит, что мост, по которому можно проехать в деревню, находится в аварийном состоянии. В связи с этим врачи не рискнули ехать в деревню.
«В ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, в том числе действительно ли автомобиль "Скорой помощи" не смог проехать в деревню в связи с аварийным состоянием моста и отсутствием других подъездных путей», — говорится в телеграм-канале региональной прокуратуры. К посту добавлено видео телеграм-канала Baza. По информации канала, пациента на тачке везли трое соседей и фельдшер.
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