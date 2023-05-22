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Академик Нигматулин: за 30 лет научное сообщество в России сократилось в три раза
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Академик РАН доктор физико-математических наук Роберт Нигматулин заявил, что за последние 30 лет научное сообщество в России сократилось в три раза.
Ранее в Российской академии наук заявили, что фактически за последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников.
Нигматулин назвал большой бедой то, что власти в России не понимают роль науки в жизни страны и выделяют на нее ничтожно мало средств. «К сожалению, руководство нашей страны до конца не понимает роль науки. Традиционно верхи говорят, что без науки никуда — это так, но ведь слов совершенно недостаточно. Я не устаю приводить такие цифры: на затраты на науку в долях ВВП у нас около 1%, европейская норма — 2,5%, хотя, например, в Израиле 4,5%, есть государства, где 5%», — сказал академик в интервью Накануне.RU. По его словам, в образовании сложилась такая же ситуация. «У нас на образование уходит 4% ВВП, а у них — 8-10%», — обратил внимание Нигматулин, добавив, что это происходит в течение 30 последних лет.
По мнению ученого, за эти годы в стране провели «вредительские реформы» в сфере науки и образования. «Министры образования, науки — это должны быть крупные ученые, преподаватели, которые читали лекции, руководили школой, писали учебники <...>. Сейчас идеология такая — для того, чтобы руководить образованием, наукой, не надо быть ученым, преподавателем, нужно быть управленцем», — считает ученый.
Одна из главных проблем в сфере российской науки, по его словам, — кадровая. «Было отношение, как к супермаркету, — нет проблем, все купим. Ничего не купим. Ничего! И сейчас выход из этого супермаркета в производственную сферу будет очень тяжелым <...> В Авиационном институте 30 лет никто не шел на литейное производство и станкостроение, это значит, что из этой сферы профессора ушли, состарились, людей нет. Мы не производим нержавеющую сталь. Представляете? Россия полностью зависит от импорта нержавеющей стали. Металл вывозим более-менее сырой, а нержавеющую сталь уже должны импортировать», — говорит академик.
Самый сильный удар за последние пять лет, по его мнению, пришелся по молодежи в науке. «Уезжают молодые ученые — они, может быть, еще не достигли каких-то важных результатов, но они чувствуют, видят, какое тут приборное оснащение, отношение к людям, отношение к их учителям. Ну вот станет он профессором — чего он в жизни достигнет?», — задается вопросом доктор наук.
Ранее в Российской академии наук заявили, что фактически за последние пять лет Россия потеряла 50 тысяч научных сотрудников.
Нигматулин назвал большой бедой то, что власти в России не понимают роль науки в жизни страны и выделяют на нее ничтожно мало средств. «К сожалению, руководство нашей страны до конца не понимает роль науки. Традиционно верхи говорят, что без науки никуда — это так, но ведь слов совершенно недостаточно. Я не устаю приводить такие цифры: на затраты на науку в долях ВВП у нас около 1%, европейская норма — 2,5%, хотя, например, в Израиле 4,5%, есть государства, где 5%», — сказал академик в интервью Накануне.RU. По его словам, в образовании сложилась такая же ситуация. «У нас на образование уходит 4% ВВП, а у них — 8-10%», — обратил внимание Нигматулин, добавив, что это происходит в течение 30 последних лет.
По мнению ученого, за эти годы в стране провели «вредительские реформы» в сфере науки и образования. «Министры образования, науки — это должны быть крупные ученые, преподаватели, которые читали лекции, руководили школой, писали учебники <...>. Сейчас идеология такая — для того, чтобы руководить образованием, наукой, не надо быть ученым, преподавателем, нужно быть управленцем», — считает ученый.
Одна из главных проблем в сфере российской науки, по его словам, — кадровая. «Было отношение, как к супермаркету, — нет проблем, все купим. Ничего не купим. Ничего! И сейчас выход из этого супермаркета в производственную сферу будет очень тяжелым <...> В Авиационном институте 30 лет никто не шел на литейное производство и станкостроение, это значит, что из этой сферы профессора ушли, состарились, людей нет. Мы не производим нержавеющую сталь. Представляете? Россия полностью зависит от импорта нержавеющей стали. Металл вывозим более-менее сырой, а нержавеющую сталь уже должны импортировать», — говорит академик.
Самый сильный удар за последние пять лет, по его мнению, пришелся по молодежи в науке. «Уезжают молодые ученые — они, может быть, еще не достигли каких-то важных результатов, но они чувствуют, видят, какое тут приборное оснащение, отношение к людям, отношение к их учителям. Ну вот станет он профессором — чего он в жизни достигнет?», — задается вопросом доктор наук.
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