Возрастное ограничение 18+

ФСБ: по делу о преступной группе, которая устраивала фиктивные ДТП на юге России, проходят более 30 фигурантов

13.12 Понедельник, 29 мая 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов выявлена организованная преступная группа, которая устраивала фиктивные ДТП, чтобы получить страховые выплаты, заявили в ФСБ.

В ОПГ входят в том числе сотрудники ГИБДД. «В состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП, а также иные лица», — заявили в ФСБ.

К уголовной ответственности по делу привлечено более 30 лиц. Силовики провели 18 обысков, изъято «значительное количество банковских карт». «Установлено, что совокупный оборот денежных средств, находящихся на банковских картах фигурантов уголовного дела, составляет более 1,5 миллиардов рублей. Следственным органом осуществляется проверка источников вышеуказанных доходов», — заявили в ФСБ.

Кроме того, изъяты и арестованы автомобили премиум-класса, наложен арест на все банковские счета.

По данным ведомства, ОПГ имеет выстроенную иерархию и распределение ролей. Фиктивные ДТП устраивались в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. «В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», — говорится в сообщении ФСБ.

17 уголовных дел, возбужденных по аналогичным эпизодам, объединены в одно производство.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Аля Трынова © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Свердловчанам пообещали деньги за помощь в тушении пожаров и поимке поджигателей
26 мая 2023
Лишь у 15% жителей Свердловской области за год выросла зарплата
24 мая 2023
Водитель иномарки, врезавшийся в остановку в Первоуральске, был в наркотическом опьянении
25 мая 2023
В Свердловской области продолжает действовать 31 природный пожар
20 мая 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Горим. Как под Екатеринбургом тушат торфяники, которые несут опасный дым, гарь и смог с древних болот

Репортаж с места, где добровольцы и лучшие лесные пожарные укрощают стихию
Новости дня
  • Новости
    регионов
  • Россия
    и мир
13:53 Улица Бабушкина в Екатеринбурге будет перекрыта до 15 октября
13:21 В Первоуральске пропала нуждающаяся в медицинской помощи женщина
13:17 К 300-летию города Пермский Политех создаст исторические VR-путешествия для маломобильных граждан
13:14 В Прикамском Роскадастре рассказали о способах получения копий правоустанавливающих документов на недвижимость
12:59 Екатеринбуржцы жалуются на огромную свалку на Сибирском тракте
12:25 В центре Екатеринбурга обнаружили труп
11:52 В Нижнем Тагиле рецидивиста будут судить за убийство мужчины
11:23 Сотрудники УГМК приняли участие в «БлагоБеге» и собрали средства в помощь больным детям
10:51 В Академическом районе Екатеринбурга прошел фестиваль двойняшек и тройняшек
10:26 Новый температурный рекорд установлен в Екатеринбурге
09:59 В Екатеринбурге прошло предварительное голосование «ЕР» по выборам в гордуму
09:53 С начала года с помощью судебных приставов 43 воспитанника детских домов получили ключи от квартир
09:22 За сутки в Свердловской области потушили 10 лесных пожаров
17:51 В начале грядущей недели в Свердловской области ожидаются грозы и порывистый ветер
16:57 При перевозке в Екатеринбург погибла лисица петербургского приюта-питомника
15:55 Свердловскстат заявил о средней зарплате в 60,7 тысячи рублей в регионе
14:49 Погорельцы Сосьвы попросили Путина проконтролировать восстановление их поселка
14:11 В Белоярском районе Свердловской области поезд насмерть сбил человека
13:14 В свердловском селе Тарасково при пожаре погибли четыре человека
12:15 Автомобиль экс-мэра Екатеринбурга Ройзмана* попал в ДТП на Кольцовском тракте
11:30 В екатеринбургском метро пассажир упал на пути
10:51 В Свердловской области за сутки ликвидировали десять пожаров на площади 16,1 тысячи гектаров
09:53 Выпавший из окна в Березовском двухлетний мальчик скончался в больнице
20:59 Благодаря разгромной победе над «Химками» екатеринбургский «Урал» гарантировал себе место в РПЛ
18:09 В Екатеринбурге неизвестный с похожим на пистолет предметом ограбил «Россельхозбанк»
Все новости
13:12 ФСБ: по делу о преступной группе, которая устраивала фиктивные ДТП на юге России, проходят более 30 фигурантов
12:14 В России составили рейтинг регионов по уровню благосостояния семей
10:55 Глава ЦИК объявил о победе Эрдогана во втором туре выборов президента Турции
18:07 Греф назвал «стыдной» долю малого и среднего бизнеса в ВВП России
17:34 Путин предложил объявить в России «пятилетие созидательного предпринимательского труда»
16:23 Минпромторг: контактные линзы внесут в перечень параллельного импорта в течение двух недель
15:34 Губернатор Кондратьев подтвердил падение двух беспилотников утром в Краснодаре
15:06 Песков заявил, что «согласована схема», по которой «Троицу» Рублева передадут в храм Христа Спасителя
13:49 Жители Воронежа перекрыли дорогу в знак протеста против перекрытия другой дороги
12:54 В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
11:56 Глава Ижевска Бекмеметьев объявил о своей отставке
10:03 В центре Краснодара произошел взрыв
17:40 В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
16:58 В России может возникнуть дефицит контактных линз, в том числе для астигматизма
12:37 В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
11:47 В Госдуму внесли проект об обязательном участии школьников в общественно-полезном труде
10:19 Минпромторг может «оперативно» включить контактные линзы в перечень параллельного импорта
18:19 В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
17:31 В Иркутской области у школы сорвало часть крыши
16:31 Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
16:07 В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
14:36 В Удмуртии на территории школы рухнула беседка, пострадали дети
14:13 Власти Москвы заявили, что столичные школы намерены развивать африканские языки
13:44 В Ингушетии проходят обыски по делу о хищении двух миллиардов рублей из ПФР
12:59 В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK