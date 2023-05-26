Возрастное ограничение 18+
ФСБ: по делу о преступной группе, которая устраивала фиктивные ДТП на юге России, проходят более 30 фигурантов
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
На территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов выявлена организованная преступная группа, которая устраивала фиктивные ДТП, чтобы получить страховые выплаты, заявили в ФСБ.
В ОПГ входят в том числе сотрудники ГИБДД. «В состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП, а также иные лица», — заявили в ФСБ.
К уголовной ответственности по делу привлечено более 30 лиц. Силовики провели 18 обысков, изъято «значительное количество банковских карт». «Установлено, что совокупный оборот денежных средств, находящихся на банковских картах фигурантов уголовного дела, составляет более 1,5 миллиардов рублей. Следственным органом осуществляется проверка источников вышеуказанных доходов», — заявили в ФСБ.
Кроме того, изъяты и арестованы автомобили премиум-класса, наложен арест на все банковские счета.
По данным ведомства, ОПГ имеет выстроенную иерархию и распределение ролей. Фиктивные ДТП устраивались в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. «В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», — говорится в сообщении ФСБ.
17 уголовных дел, возбужденных по аналогичным эпизодам, объединены в одно производство.
В ОПГ входят в том числе сотрудники ГИБДД. «В состав группы входят сотрудники страховых компаний, должностные лица правоохранительных органов СКФО и ЮФО (УГИБДД), экспертных учреждений по оценке ущерба транспортным-средствам при ДТП, а также иные лица», — заявили в ФСБ.
К уголовной ответственности по делу привлечено более 30 лиц. Силовики провели 18 обысков, изъято «значительное количество банковских карт». «Установлено, что совокупный оборот денежных средств, находящихся на банковских картах фигурантов уголовного дела, составляет более 1,5 миллиардов рублей. Следственным органом осуществляется проверка источников вышеуказанных доходов», — заявили в ФСБ.
Кроме того, изъяты и арестованы автомобили премиум-класса, наложен арест на все банковские счета.
По данным ведомства, ОПГ имеет выстроенную иерархию и распределение ролей. Фиктивные ДТП устраивались в том числе с автомобилями, ввезенными из-за границы. «В связи с этим в СКФО и ЮФО значительно выросли цены на страховые полисы», — говорится в сообщении ФСБ.
17 уголовных дел, возбужденных по аналогичным эпизодам, объединены в одно производство.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Водитель иномарки, врезавшийся в остановку в Первоуральске, был в наркотическом опьянении
25 мая 2023
25 мая 2023