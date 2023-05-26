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В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии за побег из палаточного лагеря
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Новосибирске мобилизованный получил пять лет колонии по статье о дезертирстве. В конце прошлого года он уехал из тренировочного лагеря на такси к своей семье.
«Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Владимиру Константинову. Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 29 декабря 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и убыл к месту жительства, где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — сообщает Второй окружной военный суд. В январе Константинова вызвали в военный следственный отдел.
По данным «Коммерсанта», Владимира Константинова призвали в армию в рамках частичной мобилизации. До этого, в 2016-2017 годах, он проходил срочную службу в Приморье. До мобилизации работал грузчиком на фабрике мороженого.
Издание пишет, что рядовой около трех месяцев провел в учебном палаточном лагере, где бойцов готовили к отправке в зону боевых действий. Сообщается, что Константинов убежал из лагеря, перепрыгнув через забор. Он поймал такси и уехал к матери, пишет «Коммерсант».
«Суд признал Константинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет», — сообщили в суде. Добавим, третья часть статьи о дезертирстве предполагает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
«Новосибирский гарнизонный военный суд огласил обвинительный приговор рядовому Владимиру Константинову. Военнослужащий с целью уклониться от прохождения военной службы 29 декабря 2022 года самовольно оставил палаточный лагерь воинской части, дислоцированной в Новосибирской области, и убыл к месту жительства, где стал проживать с семьей, проводя время по своему усмотрению, не желая продолжать военную службу», — сообщает Второй окружной военный суд. В январе Константинова вызвали в военный следственный отдел.
По данным «Коммерсанта», Владимира Константинова призвали в армию в рамках частичной мобилизации. До этого, в 2016-2017 годах, он проходил срочную службу в Приморье. До мобилизации работал грузчиком на фабрике мороженого.
Издание пишет, что рядовой около трех месяцев провел в учебном палаточном лагере, где бойцов готовили к отправке в зону боевых действий. Сообщается, что Константинов убежал из лагеря, перепрыгнув через забор. Он поймал такси и уехал к матери, пишет «Коммерсант».
«Суд признал Константинова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 338 УК РФ, и назначил наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на срок 5 лет», — сообщили в суде. Добавим, третья часть статьи о дезертирстве предполагает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.
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