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В Татарстане мать, сломавшая бедро и предплечья шестимесячному сыну, получила условный срок
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Суд в Татарстане признал 21-летнюю жительницу Камско-Устьинского района, избившую шестимесячного сына, виновной в причинении тяжкого вреда здоровью. Она получила условный срок.
Прошлым летом мать с ребенком попали в детскую больницу. Находясь в палате нейрохирургического отделения, женщина «ударила плакавшего ребенка металлическим бортом кровати по ноге, в результате чего тот получил перелом бедра», сообщили в СК по региону. О травме малыша женщина врачам не сообщила. «Через несколько дней обвиняемая нанесла ему несколько ударов руками, сломав ребенку оба предплечья», — заявили в ведомстве. После этого мать покинула больницу.
В СК сообщили, что «преступление было выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей».
Суд назначил матери два года и два месяца лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
Прошлым летом мать с ребенком попали в детскую больницу. Находясь в палате нейрохирургического отделения, женщина «ударила плакавшего ребенка металлическим бортом кровати по ноге, в результате чего тот получил перелом бедра», сообщили в СК по региону. О травме малыша женщина врачам не сообщила. «Через несколько дней обвиняемая нанесла ему несколько ударов руками, сломав ребенку оба предплечья», — заявили в ведомстве. После этого мать покинула больницу.
В СК сообщили, что «преступление было выявлено в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей».
Суд назначил матери два года и два месяца лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.
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