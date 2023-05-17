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В Казани мужчина через форточку залез в поликлинику и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Казани минувшей ночью мужчина проник в регистратуру поликлиники и несколько раз выстрелил в сотрудницу охраны. Женщина госпитализирована. По данным СК РФ, злоумышленник проник в здание через форточку.
«Мужчина проник через форточку в помещение регистратуры поликлиники №17 по улице Гладилова города Казани, где его действия пыталась пресечь сотрудница охраны, однако он произвел в женщину несколько выстрелов из неустановленного оружия, предположительно, травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами», — заявили в СК РФ.
Женщина с ранением грудной клетки госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.
После стрельбы мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако позже был задержан. По данным СК, подозреваемый — 50-летний неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мотивы преступника выясняются.
«Мужчина проник через форточку в помещение регистратуры поликлиники №17 по улице Гладилова города Казани, где его действия пыталась пресечь сотрудница охраны, однако он произвел в женщину несколько выстрелов из неустановленного оружия, предположительно, травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами», — заявили в СК РФ.
Женщина с ранением грудной клетки госпитализирована. О ее состоянии не сообщается.
После стрельбы мужчина попытался скрыться на автомобиле, однако позже был задержан. По данным СК, подозреваемый — 50-летний неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мотивы преступника выясняются.
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