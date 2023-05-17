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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело об истязании детей в коррекционной школе
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В Санкт-Петербурге педагогов коррекционной школы заподозрили в истязании детей. После доследственной проверки возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СК.
Ранее на педагогов пожаловались родители учащихся. «По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги школы систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами. Кроме того, нанесли телесные повреждения в область головы одному из потерпевших», — заявили в СК, не уточнив, о какой именно школе идет речь.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру пишет, что речь о ГБОУ «Школа №4». Это специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, говорится на сайте школы. По данным СМИ, педагогов временно отстранили от образовательного процесса.
Добавим, что в среду, 24 мая, в этом же управлении СК по региону заявили о фактах физического насилия над детьми в другом образовательном учреждении Санкт-Петербурга. Следователи проводят доследственную проверку в одной из частных школ, которая расположена в квартире на Садовой улице.
По данным следствия, 10-летний школьник получил телесные повреждения во время обучения. «После обращения в больницу с раной и осмотра врачей он был отпущен домой. В ходе проверки также установлены еще 3 учащихся данной школы, к которым применялось физическое насилие», — заявили в СК.
Ранее на педагогов пожаловались родители учащихся. «По версии следствия, в период с сентября 2022 года по апрель 2023 года, педагоги школы систематически причиняли физические и психические страдания несовершеннолетним 2013 и 2014 годов рождения, имеющим трудности в освоении учебного процесса и являющимся инвалидами. Кроме того, нанесли телесные повреждения в область головы одному из потерпевших», — заявили в СК, не уточнив, о какой именно школе идет речь.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру пишет, что речь о ГБОУ «Школа №4». Это специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, говорится на сайте школы. По данным СМИ, педагогов временно отстранили от образовательного процесса.
Добавим, что в среду, 24 мая, в этом же управлении СК по региону заявили о фактах физического насилия над детьми в другом образовательном учреждении Санкт-Петербурга. Следователи проводят доследственную проверку в одной из частных школ, которая расположена в квартире на Садовой улице.
По данным следствия, 10-летний школьник получил телесные повреждения во время обучения. «После обращения в больницу с раной и осмотра врачей он был отпущен домой. В ходе проверки также установлены еще 3 учащихся данной школы, к которым применялось физическое насилие», — заявили в СК.
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