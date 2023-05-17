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Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России»
Россия и мир
Фото: скрин документа
Путин присвоил рок-музыканту Валерию Кипелову звание «Заслуженный артист России».
«[Присвоить почетное звание] Заслуженный артист Российской Федерации Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
64-летний рок-музыкант Валерий Кипелов — один из основателей и первый вокалист группы «Ария», с 2002 года возглавляет группу «Кипелов».
Исполнитель хитов «Потерянный рай», «Беспечный ангел», «Осколок льда», «Я свободен» и других.
«[Присвоить почетное звание] Заслуженный артист Российской Федерации Кипелову Валерию Александровичу — артисту, музыканту, город Москва», — говорится в тексте указа, опубликованного на официальном сайте правовой информации.
64-летний рок-музыкант Валерий Кипелов — один из основателей и первый вокалист группы «Ария», с 2002 года возглавляет группу «Кипелов».
Исполнитель хитов «Потерянный рай», «Беспечный ангел», «Осколок льда», «Я свободен» и других.
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