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В США водитель грузовика, протаранивший ворота у Белого дома, заявил о намерении «убить президента»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В США водитель грузовика, который накануне протаранил защитные ограждения недалеко от Белого дома, заявил, что хотел «захватить власть» и «убить президента».
Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.
Ранее стало известно о задержании 19-летнего водителя из Честерфилда (штат Миссури). По данным СМИ, в понедельник он вылетел в Вашингтон и сразу после прилета арендовал грузовик. NBC уточняет, что у водителя был билет в один конец. В понедельник около 21:35 он выехал на тротуар возле Белого дома и врезался в металлическое ограждение. После этого водитель дал задний ход и еще раз въехал в ограждение, говорится в документах.
По данным СМИ, что задержанный якобы готовился к нападению полгода. Ранее Reuters сообщал, что в его грузовике был обнаружен нацистский флаг.
Об этом в среду сообщила телекомпания NBC со ссылкой на судебные документы.
Ранее стало известно о задержании 19-летнего водителя из Честерфилда (штат Миссури). По данным СМИ, в понедельник он вылетел в Вашингтон и сразу после прилета арендовал грузовик. NBC уточняет, что у водителя был билет в один конец. В понедельник около 21:35 он выехал на тротуар возле Белого дома и врезался в металлическое ограждение. После этого водитель дал задний ход и еще раз въехал в ограждение, говорится в документах.
По данным СМИ, что задержанный якобы готовился к нападению полгода. Ранее Reuters сообщал, что в его грузовике был обнаружен нацистский флаг.
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