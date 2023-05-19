Возрастное ограничение 18+
В Ростове-на-Дону по подозрению в госизмене задержан конструктор предприятия ОПК
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Ростове-на-Дону задержан конструктор предприятия ОПК, его подозревают в госизмене.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Сообщается, что сотрудник предприятия якобы «передавал Украине данные о ПВО и личном составе ВС РФ».
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ФСБ.
Сообщается, что сотрудник предприятия якобы «передавал Украине данные о ПВО и личном составе ВС РФ».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Недовольный переводом на низкооплачиваемую должность сотрудник Уралвагонзавода ранил себя перед начальством
18 мая 2023
18 мая 2023