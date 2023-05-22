Возрастное ограничение 18+
Суд изъял у магаданского полицейского, обвиняемого во взятках, квартиру за 7,7 миллионов рублей
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Магаданской области у бывшего сотрудника регионального управления ГИБДД, которому предъявлено обвинение во взятках, изъяли дорогостоящую квартиру.
Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области, которая ранее обратилась с иском в суд.
Следствие считает, что экс-полицейский несколько лет получал взятки (в том числе в виде топливных талонов) от организаций, которые занимаются перевозками опасных и крупногабаритных грузов. Два года назад сотрудник ГИБДД купил квартиру в Хабаровске за 7,7 миллионов рублей. Сделку купли-продажи оформил на бывшую жену «в целях уклонения от декларирования крупных расходов».
«Несмотря на доводы ответчицы о предоставлении ей прямыми родственниками беспроцентного займа, прокуратурой предъявлены исчерпывающие доказательства отсутствия у них для этого финансовой возможности. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора области и обратил взыскание на квартиру», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
Об этом сообщили в прокуратуре Магаданской области, которая ранее обратилась с иском в суд.
Следствие считает, что экс-полицейский несколько лет получал взятки (в том числе в виде топливных талонов) от организаций, которые занимаются перевозками опасных и крупногабаритных грузов. Два года назад сотрудник ГИБДД купил квартиру в Хабаровске за 7,7 миллионов рублей. Сделку купли-продажи оформил на бывшую жену «в целях уклонения от декларирования крупных расходов».
«Несмотря на доводы ответчицы о предоставлении ей прямыми родственниками беспроцентного займа, прокуратурой предъявлены исчерпывающие доказательства отсутствия у них для этого финансовой возможности. Суд удовлетворил исковое заявление прокурора области и обратил взыскание на квартиру», — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Магаданский городской суд для рассмотрения по существу.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Прокуратура вернула квартиру нижнетагильской пенсионерке, которая по незнанию подарила жилье родственнице
22 мая 2023
22 мая 2023