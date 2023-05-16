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В ГД приняли поправки, устанавливающие штрафы до 200 тысяч рублей за «покусы» животных
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В ГД приняли закон о штрафах для безответственных владельцев животных, об этом сообщил автор поправок депутат Бурматов.
По словам депутата, штрафы составят до 200 тысяч рублей. В том числе вводятся штрафы за «покусы» по недосмотру владельца, а также наказания «за злоупотребления в цирках и зоопарках».
«Штраф за избавление от питомца (за выброшенных животных) — до 30 тысяч рублей.
Штраф за жестокое обращение с животными (если нет уголовного состава, который попадает под ст. 245 УК РФ) — до 100 тысяч рублей.
Штраф за нарушения при использовании животных в т.н. "культурно-зрелищных" целях — до 100 тысяч рублей.
Штраф за допущенные злоупотребления в цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей.
Штраф за нарушения при обращении с животными без владельцев — до 50 тысяч рублей. Для чиновников — до 200 тысяч рублей.
Штраф за "покусы" — нападение животного по недосмотру владельца — до 200 тысяч рублей», — написал депутат в телеграм-канале.
Добавим, что относительно укусов, поправки предполагают административную ответственность за причинение вреда не только жизни или здоровью граждан, но и их имуществу.
Поправки в КоАП приняты сразу во втором и третьем чтении.
По словам депутата, штрафы составят до 200 тысяч рублей. В том числе вводятся штрафы за «покусы» по недосмотру владельца, а также наказания «за злоупотребления в цирках и зоопарках».
«Штраф за избавление от питомца (за выброшенных животных) — до 30 тысяч рублей.
Штраф за жестокое обращение с животными (если нет уголовного состава, который попадает под ст. 245 УК РФ) — до 100 тысяч рублей.
Штраф за нарушения при использовании животных в т.н. "культурно-зрелищных" целях — до 100 тысяч рублей.
Штраф за допущенные злоупотребления в цирках и зоопарках — до 200 тысяч рублей.
Штраф за нарушения при обращении с животными без владельцев — до 50 тысяч рублей. Для чиновников — до 200 тысяч рублей.
Штраф за "покусы" — нападение животного по недосмотру владельца — до 200 тысяч рублей», — написал депутат в телеграм-канале.
Добавим, что относительно укусов, поправки предполагают административную ответственность за причинение вреда не только жизни или здоровью граждан, но и их имуществу.
Поправки в КоАП приняты сразу во втором и третьем чтении.
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