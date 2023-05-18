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В ХМАО во время пожара на теплоходе погиб один человек, пятеро пострадали
Россия и мир
Фото: МТУ Ространснадзора по УФО
В ХМАО минувшей ночью произошел взрыв и пожар на судне. Погиб один человек, пятеро госпитализированы с ожогами разной степени тяжести.
В Ространснадзоре заявили, что на судне произошел «хлопок». Позже, при тушении возникшего пожара, теплоход «потерял плавучесть».
«23 мая во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО – Югра) на судне "РТ-377" произошли хлопок и пожар. (Судовладелец — ООО "Нефтеюганский речной порт"). При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега р. Обь», — говорится в сообщении Ространснадзора по УФО.
Проводится проверка, выясняются «причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна».
В Ространснадзоре заявили, что на судне произошел «хлопок». Позже, при тушении возникшего пожара, теплоход «потерял плавучесть».
«23 мая во время ночной стоянки в районе поселка Зенково (ХМАО – Югра) на судне "РТ-377" произошли хлопок и пожар. (Судовладелец — ООО "Нефтеюганский речной порт"). При тушении пожара береговыми пожарными расчетами теплоход потерял плавучесть и сел корпусом на грунт у левого берега р. Обь», — говорится в сообщении Ространснадзора по УФО.
Проводится проверка, выясняются «причины и условия, которые привели к пожару и затоплению судна».
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