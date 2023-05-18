Возрастное ограничение 18+
В США грузовик протаранил ворота у территории Белого дома
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В США ночью грузовик врезался в ограждение у территории Белого дома.
Грузовик протаранил защитные ограждения на северной стороне «Лафайет-сквер», сообщают Fox News. Пострадавших нет.
Водитель, по информации СМИ, задержан. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель мог въехать в ворота намеренно. Его мотивы устанавливаются.
Дороги и тротуары поблизости были перекрыты. Также из соседнего отеля эвакуировали людей. Данные о взрывчатке, которые изначально появились в СМИ, позже не подтвердились.
Грузовик протаранил защитные ограждения на северной стороне «Лафайет-сквер», сообщают Fox News. Пострадавших нет.
Водитель, по информации СМИ, задержан. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель мог въехать в ворота намеренно. Его мотивы устанавливаются.
Дороги и тротуары поблизости были перекрыты. Также из соседнего отеля эвакуировали людей. Данные о взрывчатке, которые изначально появились в СМИ, позже не подтвердились.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».