В США грузовик протаранил ворота у территории Белого дома

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В США ночью грузовик врезался в ограждение у территории Белого дома.Грузовик протаранил защитные ограждения на северной стороне «Лафайет-сквер», сообщают Fox News. Пострадавших нет.Водитель, по информации СМИ, задержан. По предварительным данным правоохранительных органов, водитель мог въехать в ворота намеренно. Его мотивы устанавливаются.Дороги и тротуары поблизости были перекрыты. Также из соседнего отеля эвакуировали людей. Данные о взрывчатке, которые изначально появились в СМИ, позже не подтвердились.