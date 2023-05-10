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В Калужской области главу районной администрации отправят в отставку и исключат из «ЕР» после езды в пьяном виде
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
В Калужской области главу районной администрации отправят в отставку «за аморальное поведение» и исключат из партии «Единая Россия».
Об этом заявил калужский губернатор Владислав Шапша.
«В ночь на 19 мая случился инцидент с участием главы администрации Людиновского района Дмитрием Удаловым. Он задержан сотрудниками ГИБДД за рулем в пьяном виде. Считаю это недопустимым поведением. Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание угрозы для жизни людей. А нарушать закон нельзя. Никому», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он добавил, что Дмитрий Удалов будет отправлен в отставку «за аморальное поведение». «Также его исключат из партии "Единая Россия"», — заявил Шапша.
По его словам, решения приняты и «в кратчайшие сроки должным образом будут оформлены».
Дмитрий Удалов был назначен главой администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в декабре 2020 года. Секретарь местного отделения партии «ЕР» Людиновского района.
В региональном ГИБДД сообщили, что 19 и 20 мая на территории областного центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
Об этом заявил калужский губернатор Владислав Шапша.
«В ночь на 19 мая случился инцидент с участием главы администрации Людиновского района Дмитрием Удаловым. Он задержан сотрудниками ГИБДД за рулем в пьяном виде. Считаю это недопустимым поведением. Такой поступок противоречит должности, статусу и здравому смыслу. Более того – это нарушение закона и создание угрозы для жизни людей. А нарушать закон нельзя. Никому», — написал глава региона в телеграм-канале.
Он добавил, что Дмитрий Удалов будет отправлен в отставку «за аморальное поведение». «Также его исключат из партии "Единая Россия"», — заявил Шапша.
По его словам, решения приняты и «в кратчайшие сроки должным образом будут оформлены».
Дмитрий Удалов был назначен главой администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» в декабре 2020 года. Секретарь местного отделения партии «ЕР» Людиновского района.
В региональном ГИБДД сообщили, что 19 и 20 мая на территории областного центра проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».
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