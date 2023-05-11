В Грузии сторонники оппозиции попытались прорвать полицейский кордон после приземления самолета из Москвы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Грузии сторонники оппозиции попытались прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси.В пятницу в столицу прибыл первый за четыре года рейс из России. По сообщениям СМИ, аэропорт был оцеплен полицией, также был закрыт зал ожидания.Изначально представители грузинской оппозиционной партии «Дроа» и их сторонники собрались в центре Тбилиси, затем автоколонны выдвинулись в направлении аэропорта. У окон машин были прикреплены флаги Евросоюза и Украины, пишут РИА Новости. Затем сторонники оппозиции устроили акцию протеста в аэропорту. По данным местных СМИ, возле аэропорта протестующие попытались прорвать полицейский кордон.В пятницу президент Грузии назвала этот рейс «нежелательным». «Несмотря на сопротивление грузинского народа, Россия посадила свой нежелательный рейс в Тбилиси», — написала Зурабишвили в соцсетях (цитата по Интерфаксу).