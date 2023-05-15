Возрастное ограничение 18+
В ХМАО мужчина девять раз ударил ножом критикующих события в Украине приятелей, он получил два года колонии
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В ХМАО мужчина девять раз ударил ножом своих приятелей, которые негативно высказались о «русскоязычном населении и специальной военной операции». Один из них получил легкие ранения, второй получил тяжелые травмы.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и «публичную дискредитацию ВС» потерпевшими, приговорил устроившего поножовщину мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, компания мужчин употребляла алкоголь. «В какой-то момент разговор зашел о проведении специальной военной операции на территории Республики Украина, в ходе которого некоторые мужчины стали в грубой форме высказываться на счет русскоязычного населения и проведения специальной военной операции. В результате разговор перерос в словесную ссору», — сообщила накануне пресс-служба Радужнинского городского суда.
В ходе ссоры мужчина взял «нож хозяйственного назначения» и напал на собутыльников. Одного он ударил три раза в правую затылочную область головы и один раз в область поясницы. Второму он нанес тем же ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки слева, левого плеча и левого бедра.
Впоследствии свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида и отца с инвалидностью. Кроме того, суд принял во внимание, что мужчина извинился перед потерпевшими, а они его «простили».
Еще одним смягчающим обстоятельством суд признал «противоправность поведения потерпевших, которые в присутствии подсудимого и ещё одного свидетеля публично дискредитировали использование Вооруженных Сил Российской Федерации» (суд сослался на п. «з» ч. 1 ст. 61 УК — «противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления»). В суде заявили, что соответствующие постановления «о дискредитации» были приняты в отношении потерпевших мужчин в ноябре прошлого года. При этом когда именно произошла поножовщина, не уточняется.
В итоге суд «по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний» приговорил жителя ХМАО, напавшего на приятелей, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Добавим, что одна из частей, по которой осудили мужчину (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК), предполагает срок до десяти лет лишения свободы.
Суд, учитывая смягчающие обстоятельства и «публичную дискредитацию ВС» потерпевшими, приговорил устроившего поножовщину мужчину к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима.
По данным следствия, компания мужчин употребляла алкоголь. «В какой-то момент разговор зашел о проведении специальной военной операции на территории Республики Украина, в ходе которого некоторые мужчины стали в грубой форме высказываться на счет русскоязычного населения и проведения специальной военной операции. В результате разговор перерос в словесную ссору», — сообщила накануне пресс-служба Радужнинского городского суда.
В ходе ссоры мужчина взял «нож хозяйственного назначения» и напал на собутыльников. Одного он ударил три раза в правую затылочную область головы и один раз в область поясницы. Второму он нанес тем же ножом не менее пяти ударов в область грудной клетки слева, левого плеча и левого бедра.
Впоследствии свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства — наличие малолетнего ребенка, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка-инвалида и отца с инвалидностью. Кроме того, суд принял во внимание, что мужчина извинился перед потерпевшими, а они его «простили».
Еще одним смягчающим обстоятельством суд признал «противоправность поведения потерпевших, которые в присутствии подсудимого и ещё одного свидетеля публично дискредитировали использование Вооруженных Сил Российской Федерации» (суд сослался на п. «з» ч. 1 ст. 61 УК — «противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явившегося поводом для преступления»). В суде заявили, что соответствующие постановления «о дискредитации» были приняты в отношении потерпевших мужчин в ноябре прошлого года. При этом когда именно произошла поножовщина, не уточняется.
В итоге суд «по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний» приговорил жителя ХМАО, напавшего на приятелей, к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Добавим, что одна из частей, по которой осудили мужчину (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК), предполагает срок до десяти лет лишения свободы.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».