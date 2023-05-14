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В Кемерово отчим получил 15 лет колонии за сексуальное насилие над 10-летним ребенком
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Кемеровской области суд приговорил мужчину к 15 годам колонии за насильственные действия сексуального характера по отношению к десятилетнему пасынку.
«Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года осужденный, находясь в алкогольном опьянении, совершил в отношении пасынка, которому на тот момент было 10 лет, насильственное преступление сексуального характера», — сообщили в региональном СУ СК, добавив, что 41-летний мужчина ранее был судим.
В СК уточнили, что о случившемся узнали «третьи лица», в том числе директор школы. Они обратились в правоохранительные органы.
Суд назначил отчиму наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на один год.
«Следствием и судом установлено, что в июле 2021 года осужденный, находясь в алкогольном опьянении, совершил в отношении пасынка, которому на тот момент было 10 лет, насильственное преступление сексуального характера», — сообщили в региональном СУ СК, добавив, что 41-летний мужчина ранее был судим.
В СК уточнили, что о случившемся узнали «третьи лица», в том числе директор школы. Они обратились в правоохранительные органы.
Суд назначил отчиму наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии особого режима, с ограничением свободы на один год.
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