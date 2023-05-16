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На Камчатке будут судить мать, которая избивала дочь за плохие оценки в школе
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Петропавловске-Камчатском будут судить мать, которая, как считают следователи, на протяжении двух лет систематически избивала свою дочь за плохие оценки, заставляла делать уроки по ночам и лишала еды.
«По версии следствия, обвиняемая в период с 2020 по 2022 год по различным причинам, в том числе за неусвоение учебной программы, систематически причиняла побои своей малолетней дочери, унижала и оскорбляла ее в присутствии своих близких родственников, лишала ее возможности свободно получать еду, грубо нарушала распорядок дня ребенка, заставляя ее по ночам выполнять домашние задания, причиняя тем самым малолетней физическую боль, нравственные и психические страдания», — сообщили в краевой прокуратуре.
Уголовное дело направлено в городской суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, прокурор города подал в суд иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.
«По версии следствия, обвиняемая в период с 2020 по 2022 год по различным причинам, в том числе за неусвоение учебной программы, систематически причиняла побои своей малолетней дочери, унижала и оскорбляла ее в присутствии своих близких родственников, лишала ее возможности свободно получать еду, грубо нарушала распорядок дня ребенка, заставляя ее по ночам выполнять домашние задания, причиняя тем самым малолетней физическую боль, нравственные и психические страдания», — сообщили в краевой прокуратуре.
Уголовное дело направлено в городской суд. Женщине грозит лишение свободы на срок до семи лет.
Кроме того, прокурор города подал в суд иск о взыскании с женщины в пользу дочери компенсации морального вреда в размере 300 000 рублей.
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