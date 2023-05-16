В Мексике соучастников убийства журналистки приговорили к 30 годам тюрьмы

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Мексике суд приговорил троих соучастников убийства журналистки Марии Элены Ферраль к 30 годам тюрьмы.Об этом сообщил губернатор региона Куитлауак Гарсия в соцсетях.«Суд штата вынес запрошенный Генеральной прокуратурой приговор к 30 годам тюремного заключения для первой группы лиц, ответственных за убийство журналистки Марии Элены Ферраль в Папантле», — написал Гарсия, добавив, что в регионе «нет безнаказанности».Журналистка была убита 30 марта 2020 года. Ранее местные СМИ писали, что в нее выстрелили восемь раз, когда она садилась в машину. Сообщалось, что стреляла вооруженная группа из восьми человек.Журналистка сотрудничала с несколькими изданиями, освещала криминогенную обстановку, писала о политических убийствах. Ранее она заявляла, что получала угрозы от представителей власти.Судебные процессы в отношении трех из восьми соучастников убийства продолжались в течение двух лет. Заказчик до сих пор не найден.По данным правозащитников, в Мексике в 2019-2022 годах были убиты 36 журналистов. Ранее в прокуратуре страны заявили, что 99% правонарушений в отношении представителей СМИ остаются безнаказанными.