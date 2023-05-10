Экс-министр экономики РФ Нечаев: Ельцин-центр могут сделать «сакральной жертвой»

Аля Трынова © Вечерние ведомости

Первый министр экономики в истории новой России (1992–1993 гг.) Андрей Нечаев, работавший в правительстве при Борисе Ельцине, прокомментировал очередные нападки на Ельцин-центр в Екатеринбурге.На днях за закрытие центра выступил режиссер Никита Михалков.— Закрыть что-то в России — это вообще святое дело. Потому что закрыть проще, чем открыть. Но в данном случае мой бывший приятель Никита ведет себя непотребно, потому что он Ельцина разве что не облизывал, чему я сам был свидетелем. Мне кажется, для него это просто попытка лишний раз о себе напомнить. Он действительно талантливый режиссер, надо отдать ему должное. Но как режиссер он себя, похоже, уже исчерпал, в силу возраста или других причин. А амбиций еще много. Поэтому он находит новые способы заявить о себе, — сказал Андрей Нечаев в разговоре с «Вечерними ведомостями» на площадке финансового форума в Екатеринбурге.Нечаев подчеркнул, что решение о закрытии Ельцин-центра могут принять только в руководстве страны, однако для этого пока нет оснований. Между тем, по словам экс-министра, Центр при определенных обстоятельствах могут сделать «сакральной жертвой».— Я не думаю, что для Путина мнение Михалкова в данном случае является определяющим. Во-первых, у Путина так или иначе остались какие-то отношения с семьей [Ельцина — прим. ред.]. Во-вторых, мне кажется, Путин все-таки испытывает к Ельцину чувство благодарности, и вполне обоснованное. По крайней мере, я ни разу не слышал, чтобы Путин говорил что-то лично против Ельцина. Поэтому закрытие Центра в ближайшем будущем едва ли возможно. С другой стороны, если эта волна будет нарастать, если какие-то аналитики скажут, что это будет хорошее с точки зрения пропаганды решение, то Ельцин-центр могут сделать так называемой «сакральной жертвой». Примерно с такой аргументацией: «Мы закрываем Центр и это либеральное прошлое навсегда», — сказал Нечаев.Михалков выступил с критикой Ельцин-центра 13 мая в рамках XI Петербургского международного юридического форума. В частности, на этот раз он раскритиковал исторический мультфильм.«Вы понимаете, что маленькие дети, которые приходят туда, первое, что они видят, — это ужасающий исторический мультипликационный фильм об истории нашей страны, где все грязь, мерзость, предательство, рабство, ужас и свет в окошке только единственный человек, который пришел и все это поменял», — заявил Михалков (цитата по РИА Новости).Напомним, Михалков неоднократно критиковал Центр. Например, в декабре 2016 года — после того, как он лично посетил музей. После визита сотрудники музея назвали режиссера «непримиримым борцом с Ельцин-центром».