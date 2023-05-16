Возрастное ограничение 18+
Пенсионер сознался в убийстве чиновника из-за земельного конфликта В Ленобласти
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В ночь с 16 на 17 мая пенсионер, живущий под Санкт-Петербургом, пришел в экстренные службы с повинной. Он признался в убийстве муниципального чиновника – начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка.
Ранее тело 60-летнего чиновника с многочисленными ранами от колющего предмета обнаружила его супруга, сообщает Фонтанка.
Сообщается, что пенсионер после очередного скандала в отделе чиновника из-за землеустройства земельного участка пенсионера, а конфликт якобы длился долго, дождался конца рабочего дня и убил чиновника у него дома.
Ранее тело 60-летнего чиновника с многочисленными ранами от колющего предмета обнаружила его супруга, сообщает Фонтанка.
Сообщается, что пенсионер после очередного скандала в отделе чиновника из-за землеустройства земельного участка пенсионера, а конфликт якобы длился долго, дождался конца рабочего дня и убил чиновника у него дома.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».