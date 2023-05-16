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Пенсионер сознался в убийстве чиновника из-за земельного конфликта В Ленобласти

14.11 Среда, 17 мая 2023
Россия и мир
Фото: Вечерние ведомости
В ночь с 16 на 17 мая пенсионер, живущий под Санкт-Петербургом, пришел в экстренные службы с повинной. Он признался в убийстве муниципального чиновника – начальника отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений муниципального образования Дружная Горка.

Ранее тело 60-летнего чиновника с многочисленными ранами от колющего предмета обнаружила его супруга, сообщает Фонтанка.

Сообщается, что пенсионер после очередного скандала в отделе чиновника из-за землеустройства земельного участка пенсионера, а конфликт якобы длился долго, дождался конца рабочего дня и убил чиновника у него дома.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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