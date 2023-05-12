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В Приморье депутат Заксобрания Анна Алеко арестована по делу о крупной взятке
Россия и мир
Фото: официальный сайт Заксобрания Приморского края/zspk.gov.ru
Ленинский районный суд Владивостока избрал меру пресечения в отношении депутата Законодательного Собрания Приморского края Анны Алеко («Единая Россия»). Она заключена под стражу до середины июля по делу о крупной взятке.
«Алеко А.Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода) – взятка в особо крупном размере. В период вменяемых действий Алеко А.Н. являлась должностным лицом – директором ГАУК "Приморская краевая филармония". Срок содержания под стражей определен судом на 01 месяц 29 суток (до 15 июля 2023 г.)», — сообщает пресс-служба суда.
Алеко была директором краевой филармонии с 2016 по 2020 год, до этого возглавляла департамент культуры Приморского края. Депутатом Заксобрания стала в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
С 2006 года состоит в партии «Единая Россия». Член президиума регионального политсовета Приморского отделения партии.
Обновлено. В «Единой России» заявили, что Алеко приостановили членство в партии. «На период проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ против депутата Законодательного Собрания Приморского края Анны Алеко, Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановлении ее членства в партии», — сообщается на сайте «Единой России».
«Алеко А.Н. обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (2 эпизода) – взятка в особо крупном размере. В период вменяемых действий Алеко А.Н. являлась должностным лицом – директором ГАУК "Приморская краевая филармония". Срок содержания под стражей определен судом на 01 месяц 29 суток (до 15 июля 2023 г.)», — сообщает пресс-служба суда.
Алеко была директором краевой филармонии с 2016 по 2020 год, до этого возглавляла департамент культуры Приморского края. Депутатом Заксобрания стала в сентябре 2021 года, занимает пост зампредседателя комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы.
С 2006 года состоит в партии «Единая Россия». Член президиума регионального политсовета Приморского отделения партии.
Обновлено. В «Единой России» заявили, что Алеко приостановили членство в партии. «На период проведения следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 290 УК РФ против депутата Законодательного Собрания Приморского края Анны Алеко, Президиум регионального политсовета «Единой России» принял решение о приостановлении ее членства в партии», — сообщается на сайте «Единой России».
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