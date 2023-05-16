Башкирская прокуратура намерена обжаловать слишком мягкий приговор уфимскому экс-чиновнику

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Экс-замглавы Кировского района Уфы Расуль Кагиров получил три с половиной года исправительных работ с удержанием 10% дохода в пользу государства по нескольким статьям: он признан виновным в мошенничестве и превышение должностных полномочий.При этом изначально в деле Кагирова была другая статья – он обвинялся в получении взятки в крупном размере. По данным уфимских СМИ, гособвининение запрашивало 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Прокуратура Башкирии и СК по Республике Башкортостан ранее рассказывали подробности дела: экс-чиновник, по версии следствия, требовал взятки за разрешение на размещение в одном из парков Уфы нестационарных торговых объектов, при этом переводы должны были происходить под видом помощи району. Также в деле фигурировали две кофемашины, переданные чиновнику в качестве взятки.