Возрастное ограничение 18+
Минобрнауки рекомендовало вузам не пускать на массовые мероприятия студентов, не болевших корью
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Минобрнауки и Роспотребнадзор подготовили рекомендации для вузов по профилактике кори. Так, при выявлении в вузе заболевания, непривитых или не болевших корью студентов и преподавателей не будут пускать на массовые мероприятия.
«Администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, не привитых либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего», — сообщается на сайте министерства.
Университетам нельзя допускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. При выявлении двух и более случаев кори необходимо ввести удаленный формат обучения минимум на 21 день.
Медработники и администрации вузов должны организовать сбор данных о прививках против кори или перенесенном заболевании.
Если заболевшие будут обнаружены в общежитиях, руководство вузов должно оказать содействие в госпитализации в стационар, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным. На время карантина допуск в общежития должен быть ограничен, заявили в ведомстве.
«Администрациям вузов требуется не допускать к участию в массовых мероприятиях, прохождению практики студентов и преподавателей, не болевших корью, не привитых либо не имеющих сведений о прививках против кори на срок не менее 21 дня с момента выявления последнего заболевшего», — сообщается на сайте министерства.
Университетам нельзя допускать на занятия студентов и сотрудников с признаками ОРВИ и с высыпаниями на коже. При выявлении двух и более случаев кори необходимо ввести удаленный формат обучения минимум на 21 день.
Медработники и администрации вузов должны организовать сбор данных о прививках против кори или перенесенном заболевании.
Если заболевшие будут обнаружены в общежитиях, руководство вузов должно оказать содействие в госпитализации в стационар, организовать ежедневный осмотр контактировавших с больным. На время карантина допуск в общежития должен быть ограничен, заявили в ведомстве.
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