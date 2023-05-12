Возрастное ограничение 18+
В США мужчину освободили после 29 лет тюрьмы по ложному обвинению в педофилии
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В Новом Орлеане (США) на свободу вышел осужденный 29 лет назад Патрик Браун. Прокуратура и суд признали, что он не совершал преступление и был обвинен по ошибке.
В 1994 году Патрик Браун был признан виновным в изнасиловании своей шестилетней падчерицы. При этом, как сообщает CNN, жертва не давала показаний в суде, вместе нее свидетельствовали взрослые, которые неверно истолковали слова ребенка. Браун также не признавал своей вины.
С 2002 года его падчерица неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело, заявляя, что Браун был осужден по ошибке, а фактический насильник на свободе (в силу каких обстоятельств появились эти подробности и почему о них не заявили раньше, не уточняется). Между тем окружная прокуратура оставляла обращения жертвы без внимания.
Позже с приходом нового прокурора в округе появился так называемый Отдел гражданских прав, он был создан, в том числе, для «рассмотрения случаев неправомерных осуждений и чрезмерных приговоров». Юристы отдела возобновили расследование и выяснили, что многочисленные доказательства подтверждают версию жертвы. Правозащитники обратились в суд, в итоге Браун был оправдан, его освободили из тюрьмы. Сейчас прокуратура проверяет обоснованность обвинений против фактического преступника.
«Когда кто-то неправомерно осужден, это не только несправедливость по отношению к человеку, у которого украли годы жизни, но и несправедливость по отношению к жертве и жителям Нового Орлеана, потому что настоящий преступник остается в нашем обществе, чтобы причинять вред другим», — цитирует издание прокурора.
В США по состоянию на июнь 2022 года созданы 44 подобных правозащитных подразделения, которые расследуют потенциально неправомерные приговоры по всей стране. По данным CNN, только в Новом Орлеане с 2021 года правозащитники пересмотрели 284 подобных дела.
Добавим, в марте из тюрьмы во Флориде был освобожден мужчина, который провел более 34 лет за решеткой после ошибочного обвинения в вооруженном ограблении. Он был осужден на 400 лет.
В 1994 году Патрик Браун был признан виновным в изнасиловании своей шестилетней падчерицы. При этом, как сообщает CNN, жертва не давала показаний в суде, вместе нее свидетельствовали взрослые, которые неверно истолковали слова ребенка. Браун также не признавал своей вины.
С 2002 года его падчерица неоднократно обращалась в прокуратуру с просьбой пересмотреть дело, заявляя, что Браун был осужден по ошибке, а фактический насильник на свободе (в силу каких обстоятельств появились эти подробности и почему о них не заявили раньше, не уточняется). Между тем окружная прокуратура оставляла обращения жертвы без внимания.
Позже с приходом нового прокурора в округе появился так называемый Отдел гражданских прав, он был создан, в том числе, для «рассмотрения случаев неправомерных осуждений и чрезмерных приговоров». Юристы отдела возобновили расследование и выяснили, что многочисленные доказательства подтверждают версию жертвы. Правозащитники обратились в суд, в итоге Браун был оправдан, его освободили из тюрьмы. Сейчас прокуратура проверяет обоснованность обвинений против фактического преступника.
«Когда кто-то неправомерно осужден, это не только несправедливость по отношению к человеку, у которого украли годы жизни, но и несправедливость по отношению к жертве и жителям Нового Орлеана, потому что настоящий преступник остается в нашем обществе, чтобы причинять вред другим», — цитирует издание прокурора.
В США по состоянию на июнь 2022 года созданы 44 подобных правозащитных подразделения, которые расследуют потенциально неправомерные приговоры по всей стране. По данным CNN, только в Новом Орлеане с 2021 года правозащитники пересмотрели 284 подобных дела.
Добавим, в марте из тюрьмы во Флориде был освобожден мужчина, который провел более 34 лет за решеткой после ошибочного обвинения в вооруженном ограблении. Он был осужден на 400 лет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге находившийся в федеральном розыске бездомный попытался надругаться над школьницей
14 мая 2023
14 мая 2023