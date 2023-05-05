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Путин внес изменения в Концепцию миграционной политики РФ
Россия и мир
Фото: скрин документа
Владимир Путин в пятницу, 12 мая, подписал указ о миграционной политике.
Документ вносит изменения в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, которая была принята в 2018 году.
Измененная и дополненная Концепция содержит ряд любопытных позиций. Например, в ней говорится о необходимости увеличить поток трудовых мигрантов в Россию, о формировании у иностранцев и их детей «российской правовой культуры». Для иностранных граждан предусмотрена возможность «изменить цель въезда в РФ без выезда за ее пределы», а для россиян, которые хотят покинуть страну, предлагается создать «привлекательные» финансовые условия.
Собрали главное:
К перечню «основополагающих документов», с учетом которых разработана Концепция, добавлены еще несколько пунктов. Один из них — о так называемых традиционных ценностях («Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»).
Появляется пункт об увеличении в прошлом году миграционного оттока населения РФ за рубеж. Это произошло, как говорится в тексте документа, «под влиянием изменившихся социально-экономических условий». В связи с этим предлагается принять «дополнительные меры», которые создадут в стране «привлекательные финансовые, социальные и иные механизмы сохранения человеческого капитала». Предполагается, что такие меры должны снизить отток населения за границу.
Дополняется пункт, в котором в целом описаны актуальные тенденции в сфере миграции. Например, в концепции 2018 года говорится о росте миграционной активности у границ РФ, связанных с этим угрозах, а также о том, что потоки мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу приводят к «негативным социально-экономическим процессам», притоку криминала и террористов. Изменения 2023 года вносят подпункт о событиях в Украине, о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены «в экстренном массовом порядке» уезжать из своих регионов. Для них предлагаются меры поддержки, в том числе места жительства в разных регионах РФ.
О главных задачах миграционной политики в современной России (дополняется несколькими позициями):
- возвращать жителей, которые уехали во время боевых действий. «Создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания»;
- увеличить приток трудовых мигрантов. «Увеличение масштабов организованного привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ». В частности, в этом пункте говорится о возможности изменить цель въезда в РФ без выезда за ее пределы (в случае, если для въезда в Россию нужна виза).
- пункт, в котором раньше были прописаны обобщенные принципы адаптации иностранцев в РФ, теперь содержит более конкретные положения. Так, например, для мигрантов и их детей, согласно документу, нужно создать условия для «успешного освоения русского языка» и способствовать их «приобщению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Кроме того, следует формировать у них «присущие российскому обществу правосознание и правовую культуру». Также не допускаются любые формы дискриминации иностранных граждан («по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности»). Популяризация русской культуры за рубежом, как говорится в документе, также будет способствовать адаптации мигрантов в РФ.
- об образовании для иностранцев. В предыдущей редакции Концепции акцент сделан на образовании иностранных студентов в российских учебных заведениях на территории страны. Теперь появляется пункт, в котором говорится о необходимости «повышении интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом».
- в пункте о занятости и трудоустройстве к главным задачам добавляется «мониторинг потребности российского рынка труда в рабочей силе» (по субъектам, отраслям и предприятиям). Для этого необходима «единая система мониторинга и учета» информации о мигрантах и услугах, которые они оказывают.
Документ вносит изменения в Концепцию государственной миграционной политики РФ на 2019-2025 годы, которая была принята в 2018 году.
Измененная и дополненная Концепция содержит ряд любопытных позиций. Например, в ней говорится о необходимости увеличить поток трудовых мигрантов в Россию, о формировании у иностранцев и их детей «российской правовой культуры». Для иностранных граждан предусмотрена возможность «изменить цель въезда в РФ без выезда за ее пределы», а для россиян, которые хотят покинуть страну, предлагается создать «привлекательные» финансовые условия.
Собрали главное:
К перечню «основополагающих документов», с учетом которых разработана Концепция, добавлены еще несколько пунктов. Один из них — о так называемых традиционных ценностях («Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»).
Появляется пункт об увеличении в прошлом году миграционного оттока населения РФ за рубеж. Это произошло, как говорится в тексте документа, «под влиянием изменившихся социально-экономических условий». В связи с этим предлагается принять «дополнительные меры», которые создадут в стране «привлекательные финансовые, социальные и иные механизмы сохранения человеческого капитала». Предполагается, что такие меры должны снизить отток населения за границу.
Дополняется пункт, в котором в целом описаны актуальные тенденции в сфере миграции. Например, в концепции 2018 года говорится о росте миграционной активности у границ РФ, связанных с этим угрозах, а также о том, что потоки мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Европу приводят к «негативным социально-экономическим процессам», притоку криминала и террористов. Изменения 2023 года вносят подпункт о событиях в Украине, о жителях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, которые вынуждены «в экстренном массовом порядке» уезжать из своих регионов. Для них предлагаются меры поддержки, в том числе места жительства в разных регионах РФ.
О главных задачах миграционной политики в современной России (дополняется несколькими позициями):
- возвращать жителей, которые уехали во время боевых действий. «Создание условий для возвращения, в том числе из-за рубежа, жителей ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, покинувших в период проведения специальной военной операции места постоянного проживания»;
- увеличить приток трудовых мигрантов. «Увеличение масштабов организованного привлечения иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ». В частности, в этом пункте говорится о возможности изменить цель въезда в РФ без выезда за ее пределы (в случае, если для въезда в Россию нужна виза).
- пункт, в котором раньше были прописаны обобщенные принципы адаптации иностранцев в РФ, теперь содержит более конкретные положения. Так, например, для мигрантов и их детей, согласно документу, нужно создать условия для «успешного освоения русского языка» и способствовать их «приобщению к традиционным российским духовно-нравственным ценностям». Кроме того, следует формировать у них «присущие российскому обществу правосознание и правовую культуру». Также не допускаются любые формы дискриминации иностранных граждан («по признакам расовой, социальной, национальной или религиозной принадлежности»). Популяризация русской культуры за рубежом, как говорится в документе, также будет способствовать адаптации мигрантов в РФ.
- об образовании для иностранцев. В предыдущей редакции Концепции акцент сделан на образовании иностранных студентов в российских учебных заведениях на территории страны. Теперь появляется пункт, в котором говорится о необходимости «повышении интереса активной иностранной молодежи к российскому образованию и изучению русского языка, в том числе за рубежом».
- в пункте о занятости и трудоустройстве к главным задачам добавляется «мониторинг потребности российского рынка труда в рабочей силе» (по субъектам, отраслям и предприятиям). Для этого необходима «единая система мониторинга и учета» информации о мигрантах и услугах, которые они оказывают.
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