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В правительстве отклонили законопроект об освобождении от мобилизации неслуживших
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
В правительстве РФ заявили, что законопроект об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу, «требует существенной доработки», а расширение категорий для отсрочки назвали «нецелесообразным».
Ранее соответствующий законопроект внес депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев.
«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности Российской Федерации расширение перечня категорий граждан, которым законодательством Российской Федерации предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — говорится в официальном отзыве правительства (цитата по РИА Новости).
Также в кабмине отметили, что в пояснительной записке к законопроекту нет «анализа правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы».
«Требуется существенная доработка законопроекта», заявили в правительстве.
Ранее соответствующий законопроект внес депутат ГД от КПРФ Михаил Матвеев.
«В целях гарантированного обеспечения мобилизационного развертывания войск (сил) в случае возникновения угроз военной безопасности Российской Федерации расширение перечня категорий граждан, которым законодательством Российской Федерации предоставляется право на получение отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации, нецелесообразно», — говорится в официальном отзыве правительства (цитата по РИА Новости).
Также в кабмине отметили, что в пояснительной записке к законопроекту нет «анализа правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы».
«Требуется существенная доработка законопроекта», заявили в правительстве.
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