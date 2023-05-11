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Депутат ГД Яровая предложила ввести уголовную ответственность за «русофобию»
Россия и мир
Фото: Duma.gov.ru / CC BY 4.0
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая (ЕР) предложила дать определение понятия «русофобия» и ввести за нее уголовную ответственность. Об этом она заявила в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
Яровая считает, что «русофобию» следует определять как «человеконенавистническую идеологию».
«Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию», — сказала Яровая (цитата по РИА Новости).
По словам Яровой, уголовная ответственность за «русофобию» необходима для того, чтобы «сохранить мир и безопасность».
Добавим, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что «русофобия сегодня – самостоятельный состав преступления», и РФ имеет право «выносить заочный приговор в отношении иностранцев», пишет агентство.
Пленарная сессия под названием «Русофобия: нацизм XXI века» проходит в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
Яровая считает, что «русофобию» следует определять как «человеконенавистническую идеологию».
«Мы должны в нашем законодательстве, коллеги, я предлагаю это обсудить, я высказываю свою точку зрения, абсолютно точно дать определение русофобии как человеконенавистнической идеологии и установить самостоятельную уголовную ответственность за русофобию», — сказала Яровая (цитата по РИА Новости).
По словам Яровой, уголовная ответственность за «русофобию» необходима для того, чтобы «сохранить мир и безопасность».
Добавим, что уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что «русофобия сегодня – самостоятельный состав преступления», и РФ имеет право «выносить заочный приговор в отношении иностранцев», пишет агентство.
Пленарная сессия под названием «Русофобия: нацизм XXI века» проходит в рамках XI Петербургского международного юридического форума.
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