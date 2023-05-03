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Депутат Пискарев пояснил, кого предлагается считать «третьими лицами» в законе об иноагентах
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Депутат Василий Пискарев (ЕР) после резонанса в СМИ попытался объяснить, кого предлагается считать «третьими лицами» в законодательстве об иноагентах.
Ввести такое понятие предложили депутаты ГД, законопроект уже готовится к первому чтению.
«Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Например: для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — написал Пискарев.
По его словам, в случае, если нарушения не будут устранены в установленный срок, «таким лицам будет грозить штраф — до 50 тыс. руб. для граждан и до 300 тыс. для юрлиц», соответствующий законопроект также внесен в ГД.
«Ни о каких других изменениях речи не идет», — утверждает депутат.
В четверг замминистра юстиции РФ Олег Свириденко в рамках Петербургского международного юридического форума заявил, что в законодательстве об иностранных агентах появится категория «третьи лица». По его словам, инициатива будет касаться «любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон»(о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием), пишет ТАСС.
«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — цитирует агентство замминистра.
Ввести такое понятие предложили депутаты ГД, законопроект уже готовится к первому чтению.
«Что предлагается: при поступлении информации о том, что кто-то своими действиями или бездействием способствует нарушению иноагентом российского законодательства, Минюст сможет вынести ему предупреждение с указанием допущенного нарушения и срока его устранения, составляющего не менее месяца. Например: для иноагентов существует целый ряд ограничений, к примеру, на преподавание в школах. При этом кто-то, исходя из коррупционных или иных корыстных или личных побуждений, помогает ему устроиться учителем. Этому человеку, в случае принятия нашего законопроекта, Минюст сможет вынести предупреждение. Или, скажем, издатель выпускает книгу иноагента без соответствующей маркировки — также будет предупреждение», — написал Пискарев.
По его словам, в случае, если нарушения не будут устранены в установленный срок, «таким лицам будет грозить штраф — до 50 тыс. руб. для граждан и до 300 тыс. для юрлиц», соответствующий законопроект также внесен в ГД.
«Ни о каких других изменениях речи не идет», — утверждает депутат.
В четверг замминистра юстиции РФ Олег Свириденко в рамках Петербургского международного юридического форума заявил, что в законодательстве об иностранных агентах появится категория «третьи лица». По его словам, инициатива будет касаться «любых третьих лиц, которые не являются иноагентами, они даже не аффилированы с иноагентами, но они как третьи лица могут оказывать определенное влияние волей-неволей и помогать иноагентам нарушать 255-й закон»(о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием), пишет ТАСС.
«Мы надеемся, что этот инструмент у Минюста появится, и мы будем, может быть, некоторые каналы, которые будут показывать известных иноагентов, может, кто-то будет нарушать традиционные ценности, предостерегать некоторое время, после чего будет следовать штраф», — цитирует агентство замминистра.
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