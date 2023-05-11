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Генерал-майор опроверг свои же слова о «100 дронах», летевших на Москву 9 мая
Россия и мир
Фото: Юлия Медведева/Вечерние Ведомости
Генерал-майор Сергей Липовой опроверг свое же заявление о том, что 9 мая Москву пыталась атаковать «сотня беспилотников».
В четверг утром на брифинге Липовой заявил, что в столице ПВО удалось предотвратить все атаки дронов в День Победы. «В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники, <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена», — заявил на брифинге генерал (цитата по РИА Новости).
Позже агентство опубликовало заявление генерала о том, что это была «непроверенная информация» из соцсетей.
«Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях», — сказал агентству генерал-майор.
В четверг утром на брифинге Липовой заявил, что в столице ПВО удалось предотвратить все атаки дронов в День Победы. «В этот день было около 100 атак беспилотников, которые применялась как с территории Украины, так и с территории Московской области, в надежде на то, что они каким-то образом смогли бы добраться до Красной площади и нанести там какой-то ущерб. В результате действий наших средств ПВО, в результате действий наших подразделений РЭБ беспилотники, <…> часть была обезврежена, посажена, а часть была просто уничтожена», — заявил на брифинге генерал (цитата по РИА Новости).
Позже агентство опубликовало заявление генерала о том, что это была «непроверенная информация» из соцсетей.
«Информация о 100 украинских дронах, якобы летевших на Москву 9 мая, является непроверенной. Она была получена из неофициальных источников по публикациям в социальных сетях», — сказал агентству генерал-майор.
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