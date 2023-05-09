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В Германии в результате стрельбы на заводе Mercedes-Benz погибли два человека
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Германии на заводе Mercedes-Benz в Зиндельфингене (земля Баден-Вюртемберг) в четверг утром произошла стрельба. Два человека погибли.
На предприятии сообщили, что погибли два 44-летних сотрудника внешнего поставщика услуг, пишет «Berliner zeitung». Один мужчина погиб на месте, второй скончался в больнице от тяжелых травм.
Задержан подозреваемый в стрельбе 53-летний мужчина. Его задержала охрана завода и передала полиции. По предварительной информации, преступник открыл стрельбу в здании завода во время работы производства. Его мотивы пока неизвестны.
На предприятии сообщили, что погибли два 44-летних сотрудника внешнего поставщика услуг, пишет «Berliner zeitung». Один мужчина погиб на месте, второй скончался в больнице от тяжелых травм.
Задержан подозреваемый в стрельбе 53-летний мужчина. Его задержала охрана завода и передала полиции. По предварительной информации, преступник открыл стрельбу в здании завода во время работы производства. Его мотивы пока неизвестны.
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