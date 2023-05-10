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СК: в Астрахани полицейский заменил 10 кг наркотиков на песок в комнате для вещдоков
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Астрахани бывшего полицейского заподозрили в хищении более 10 кг наркотиков, которые хранились в комнате для вещдоков.
По версии следствия, сотрудник и его сообщники («неустановленные лица») заменили наркотики на песок.
Хищение произошло еще в 2012 году. «По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2012 года начальник тылового подразделения и неустановленные лица, воспользовавшись ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств Астраханского ЛО МВД России на транспорте, проникли в данное помещение, где произвели хищение наркотических веществ общей массой более 10 килограмм путем замены на песок», — сообщили 11 мая в региональном СУ СК.
В ведомстве утверждают, что полицейский был задержан при сбыте наркотиков «после ухода на пенсию» (когда именно — не уточняется).
Уголовное дело возбуждено по статье о хищении наркотических средств в особо крупном размере.
Позже в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу «Вечерним ведомостям» сообщили, что оперативники отдела собственной безопасности проводят проверку, в том числе назначена инвентаризация вещдоков.
«Начальником УТ МВД России по ПФО была назначена внеплановая инвентаризация вещественных доказательств в Астраханском ЛО МВД
России на транспорте и комиссионная служебная проверка. Предварительно установлено, что в 2011 – 2015 г.г. мужчина, на тот момент проходивший службу в Астраханском линейном отделе, мог произвести подмену наркотических средств, хранящихся в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем указанное должностное лицо было уволено из органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе управления.
При подтверждении вины экс-полицейский будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.
По версии следствия, сотрудник и его сообщники («неустановленные лица») заменили наркотики на песок.
Хищение произошло еще в 2012 году. «По версии следствия, в период с сентября по ноябрь 2012 года начальник тылового подразделения и неустановленные лица, воспользовавшись ключом от входной двери комнаты хранения вещественных доказательств Астраханского ЛО МВД России на транспорте, проникли в данное помещение, где произвели хищение наркотических веществ общей массой более 10 килограмм путем замены на песок», — сообщили 11 мая в региональном СУ СК.
В ведомстве утверждают, что полицейский был задержан при сбыте наркотиков «после ухода на пенсию» (когда именно — не уточняется).
Уголовное дело возбуждено по статье о хищении наркотических средств в особо крупном размере.
Позже в управлении на транспорте МВД России по Приволжскому федеральному округу «Вечерним ведомостям» сообщили, что оперативники отдела собственной безопасности проводят проверку, в том числе назначена инвентаризация вещдоков.
«Начальником УТ МВД России по ПФО была назначена внеплановая инвентаризация вещественных доказательств в Астраханском ЛО МВД
России на транспорте и комиссионная служебная проверка. Предварительно установлено, что в 2011 – 2015 г.г. мужчина, на тот момент проходивший службу в Астраханском линейном отделе, мог произвести подмену наркотических средств, хранящихся в качестве вещественных доказательств. В дальнейшем указанное должностное лицо было уволено из органов внутренних дел», — сообщили в пресс-службе управления.
При подтверждении вины экс-полицейский будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.
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