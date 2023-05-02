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В Финляндии при обрушении моста пострадали 27 человек, большинство из них дети
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В финском городе Эспоо утром в четверг обрушился временный мост, пострадали 27 человек.
Большинство из них — несовершеннолетние, пишет Aamulehti. По данным издания, 15 человек доставлены в больницы с переломами различной степени тяжести. Другие СМИ пишут, что многие из пострадавших — ученики начальной школы.
Для родственников открыта горячая линия в местных больницах.
Пешеходный мост был сооружен в качестве временного на высоте в несколько метров. Он вел к торговому центру и располагался над проезжей частью.
На месте работают экстренные службы. О состоянии пострадавших детей не сообщается.
Большинство из них — несовершеннолетние, пишет Aamulehti. По данным издания, 15 человек доставлены в больницы с переломами различной степени тяжести. Другие СМИ пишут, что многие из пострадавших — ученики начальной школы.
Для родственников открыта горячая линия в местных больницах.
Пешеходный мост был сооружен в качестве временного на высоте в несколько метров. Он вел к торговому центру и располагался над проезжей частью.
На месте работают экстренные службы. О состоянии пострадавших детей не сообщается.
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