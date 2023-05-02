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Суд приговорил учителя из Коми к пяти годам колонии по делу об «оправдании терроризма»
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
Суд приговорил преподавателя из Коми Никиту Тушканова к пяти годам и шести месяцам колонии.
Об этом сообщает «Сота» из зала суда.
Уголовное дело против учителя было возбуждено по двум статьям — «оправдание терроризма» и «дискредитация ВС РФ». Поводом стали высказывания о событиях в Украине. Тушканову также назначен запрет на администрирование сайтов на три года.
Ранее сторона обвинения запросила для него шесть лет колонии.
29-летнего историка, бывшего учителя Тушканова отправили в СИЗО восьмого декабря прошлого года. На следующий день он был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
Об этом сообщает «Сота» из зала суда.
Уголовное дело против учителя было возбуждено по двум статьям — «оправдание терроризма» и «дискредитация ВС РФ». Поводом стали высказывания о событиях в Украине. Тушканову также назначен запрет на администрирование сайтов на три года.
Ранее сторона обвинения запросила для него шесть лет колонии.
29-летнего историка, бывшего учителя Тушканова отправили в СИЗО восьмого декабря прошлого года. На следующий день он был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.
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