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СМИ: автор реформы пожарного надзора на фоне масштабных пожаров уволился из МЧС
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Руководитель департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС генерал-лейтенант Ринат Еникеев подал рапорт об увольнении по собственному желанию.
Рапорт был подписан в конце апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в центральном аппарате МЧС.
Еникеева называют инициатором реформы пожарного надзора. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в 2021 году. Реформа заключалась в отмене практики «сплошных проверок», пишет издание. В пожарном надзоре был введен так называемый «умный контроль» — все объекты были распределены по категориям риска, для каждого из них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности.
В МЧС информацию об увольнении сотрудника официально пока не комментировали.
Рапорт был подписан в конце апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники в центральном аппарате МЧС.
Еникеева называют инициатором реформы пожарного надзора. Соответствующие изменения в законодательство были внесены в 2021 году. Реформа заключалась в отмене практики «сплошных проверок», пишет издание. В пожарном надзоре был введен так называемый «умный контроль» — все объекты были распределены по категориям риска, для каждого из них индивидуально установили периодичность надзорных мероприятий в сфере пожарной безопасности.
В МЧС информацию об увольнении сотрудника официально пока не комментировали.
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