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Гладков: пострадавший при обстреле Шебекино мужчина погиб в машине «скорой»
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
Пострадавший при обстреле Шебекино мужчина погиб, об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков.
Ранее в среду он сообщил, что в Шебекино в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение в голову. Гладков заявил, что было зафиксировано два прилета по окраине города.
«Пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма», — написал Гладков.
Ранее в среду он сообщил, что в Шебекино в результате обстрела мужчина получил осколочное ранение в голову. Гладков заявил, что было зафиксировано два прилета по окраине города.
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