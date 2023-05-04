В Узбекистане произошел мощный взрыв у заправочной станции сжиженного газа

Аля Трынова © Вечерние ведомости

В Узбекистане накануне поздно вечером произошел мощный взрыв у заправочной станции сжиженного газа.По данным МЧС страны, взрыв и пожар произошли в Пахтачинском районе Самаркандской области. Пожар был потушен в течение двух часов.По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.Пострадал один человек. Повреждены несколько машин на станции.