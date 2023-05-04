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В Узбекистане произошел мощный взрыв у заправочной станции сжиженного газа
Россия и мир
Фото: Андрей Гоголев/Вечерние Ведомости
В Узбекистане накануне поздно вечером произошел мощный взрыв у заправочной станции сжиженного газа.
По данным МЧС страны, взрыв и пожар произошли в Пахтачинском районе Самаркандской области. Пожар был потушен в течение двух часов.
По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.
Пострадал один человек. Повреждены несколько машин на станции.
По данным МЧС страны, взрыв и пожар произошли в Пахтачинском районе Самаркандской области. Пожар был потушен в течение двух часов.
По предварительной информации, причиной взрыва стало нарушение правил технической безопасности при перекачке газа из автомобиля-газоперевозчика MAN в хранилище.
Пострадал один человек. Повреждены несколько машин на станции.
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