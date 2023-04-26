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Бывший замгубернатора Курганской области Пугин, осужденный за взятку, вышел по УДО
Россия и мир
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Бывший первый заместитель губернатора Курганской области Сергей Пугин, который был осужден за взятку на семь лет лишения свободы, вышел на свободу по условно-досрочному освобождению. Об этом сообщила его адвокат, пишет ТАСС.
Пугин был задержан в апреле 2020 года. В ноябре 2021 года суд назначил ему восемь лет в колонии общего режима, позже областной суд смягчил наказание, назначив семь лет лишения свободы.
Уголовное дело было связано с фиктивными актами выполненных работ в пользу подрядчика, бюджетные деньги выделялись в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщали в региональном СУ СК.
Пугин был признан виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ».
В деле были еще два фигуранта — экс-глава Шадринского района и его заместитель. Из-за действий обвиняемых бюджетам различных уровней был причинен ущерб в размере около 27 миллионов рублей, уточняет ТАСС.
Пугин был задержан в апреле 2020 года. В ноябре 2021 года суд назначил ему восемь лет в колонии общего режима, позже областной суд смягчил наказание, назначив семь лет лишения свободы.
Уголовное дело было связано с фиктивными актами выполненных работ в пользу подрядчика, бюджетные деньги выделялись в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий», сообщали в региональном СУ СК.
Пугин был признан виновным по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями», «Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ».
В деле были еще два фигуранта — экс-глава Шадринского района и его заместитель. Из-за действий обвиняемых бюджетам различных уровней был причинен ущерб в размере около 27 миллионов рублей, уточняет ТАСС.
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