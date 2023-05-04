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Губернатор Бали предлагает отказаться от массового туризма и ввести квоты для иностранцев
Россия и мир
Фото: Вечерние Ведомости
Губернатор Бали Вайан Костер считает, что остров в ближайшем будущем должен отказаться от массового иностранного туризма. Для начала, по его мнению, нужно ввести систему квот для туристов.
С таким предложением губернатор намерен выступить на семинаре «План будущего развития Бали: 100 лет новой эры Бали», сообщает национальное новостное агентство ANTARA.
В последнее время, по словам губернатора, участились случаи правонарушений и неуважения к местным традициям со стороны иностранцев. Таких туристов местные власти называют «низкокачественными» и «дешевыми». Губернатор полагает, что нужно не допускать приезда таких потенциальных нарушителей.
«Если мы продолжим действовать так, как сейчас, скоро у нас будут только дешевые туристы, которые едят только рис быстрого приготовления, ездят на мопедах и в конце концов совершают правонарушения», — цитируют губернатора СМИ.
Для того, чтобы создать особую систему квот, власти и сфера обслуживания должны договориться о максимальном количестве «качественных туристов». «Пусть те, кто хочет приехать через год, обращаются с просьбой внести их в списки прямо сейчас», — заявил Костер.
Издание добавляет, что из-за различных правонарушений и, в том числе, из-за неуважения к местной культуре в этом году с острова депортировали 96 иностранных туристов, среди них, — 23 россиянина.
С таким предложением губернатор намерен выступить на семинаре «План будущего развития Бали: 100 лет новой эры Бали», сообщает национальное новостное агентство ANTARA.
В последнее время, по словам губернатора, участились случаи правонарушений и неуважения к местным традициям со стороны иностранцев. Таких туристов местные власти называют «низкокачественными» и «дешевыми». Губернатор полагает, что нужно не допускать приезда таких потенциальных нарушителей.
«Если мы продолжим действовать так, как сейчас, скоро у нас будут только дешевые туристы, которые едят только рис быстрого приготовления, ездят на мопедах и в конце концов совершают правонарушения», — цитируют губернатора СМИ.
Для того, чтобы создать особую систему квот, власти и сфера обслуживания должны договориться о максимальном количестве «качественных туристов». «Пусть те, кто хочет приехать через год, обращаются с просьбой внести их в списки прямо сейчас», — заявил Костер.
Издание добавляет, что из-за различных правонарушений и, в том числе, из-за неуважения к местной культуре в этом году с острова депортировали 96 иностранных туристов, среди них, — 23 россиянина.
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