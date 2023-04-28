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В ОЖД заявили о задержке шести электричек из-за поджога на финляндском направлении
Россия и мир
Фото: Владислав Постников/Вечерние Ведомости
В четверг на финляндском направлении Октябрьской железной дороги было задержано шесть пригородных поездов. Причиной стал поджог «посторонними лицами», сообщили в ОЖД.
«Утром 4 мая зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта Октябрьской железной дороги. Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.
Было задержано шесть пригородных поездов сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и в обратном направлении. В ОЖД напомнили об уголовной ответственности граждан «за подобные правонарушения».
«Утром 4 мая зафиксировано возгорание релейного шкафа на перегоне Новая Деревня – Лахта Октябрьской железной дороги. Поджог релейного шкафа посторонними лицами стал причиной задержек пригородных поездов на Финляндском направлении», — говорится в сообщении пресс-службы.
Было задержано шесть пригородных поездов сообщением Белоостров – Санкт-Петербург и в обратном направлении. В ОЖД напомнили об уголовной ответственности граждан «за подобные правонарушения».
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